الدوري الإسباني - فالنسيا ينتصر أخيراً ويبتعد عن الهبوط

ولم يتذوق فالنسيا طعم الانتصار في 8 مباريات سابقة بالليغا (4 هزائم و4 تعادلات) قبل أن يغتنم نقاط مباراته مع ضيفه إسبانيول 2-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

وافتتح مارتن مونتويا التسجيل لصاحب الأرض بعد جملة تكتيكية مميزة (17) قبل أن يضيف سانتي مينا الهدف الثاني (73).

وضغط إسبانيول بقوة على فالنسيا في الدقائق الأخيرة وسجّل هدفاً بفضل دافيد لوبيز (85)، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب هزيمته الثانية في آخر ثلاث مباريات.

وصار رصيد فالنسيا الذي يملك مباراة مؤجلة مع ريال مدريد 16 نقطة في المركز السابع عشر وتجمّد رصيد إسبانيول عند 23 نقطة بالمركز الحادي عشر مؤقتاً.