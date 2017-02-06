الدوري الإسباني - غرناطة يتخلص من المركز الأخير

وسجل لاعب الوسط البرازيلي المعار من مانشستر يونايتد الإنكليزي أندرياس بيريرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 إثر تلقيه تمريرة من الدولي المغربي المهدي كارسيلا فهيأها لنفسه بيسراه وسددها قوية على الطائر بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى الضيوف.



وهو الفوز الثاني لغرناطة هذا الموسم، والأول منذ تغلبه على ضيفه اشبيلية 2-1 في 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن المرحلة الرابعة عشرة.



ورفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع عشر بفارق الأهداف خلف سبورتينغ خيخون، وتاركاً المركز الأخير لأوساسونا، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 28 نقطة بالمركز الحادي عشر.