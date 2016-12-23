الدوري الإسباني - سيميوني يلمح للبقاء مع أتلتيكو مدريد

وقال سيميوني لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية: "سيكون صعباً العثور على فريق أفضل من أتلتيكو في مسيرتي المستقبلية كمدرب، لذا لماذا لا أبقى مرتبطاً بالنادي الذي أحب؟".

وأضاف: "أعتقد بأنني وجدت مكاني في العالم... سنرى".

ويتولى سيموني مسؤولياته في أتلتيكو منذ 2011، ووقّع في آذار/مارس 2015 عقداً يربطه بالنادي حتى 2020، إلا أنّه قلّص في أيلول/سبتمبر الماضي مدة العقد حتى حزيران/يونيو 2018.

وأحرز الدولي الأرجنتيني السابق (46 عاماً) مع أتلتيكو لقب الدوري الإسباني في 2014، وقاده مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وارتبط اسم سيميوني بالانتقال إلى أندية أوروبية أخرى منها باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وأشار سيميوني في المقابلة مع "ماركا" إلى أنّ تقليص مدة العقد كانت للصالح المشترك للطرفين، مؤكداً العلاقة الجيدة مع إدارته.

وقال: "أعتقد بأنّ هذا هو الوضع الأفضل، إذا استمر النادي في رغبته بالاعتماد علي، وإذا واصل الجهود التي كان يبذلها حتى الآن، يمكننا على الأرجح البقاء معاً".

وأنهى اتلتيكو الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة البطل ونقطتين خلف جاره ريال مدريد، وخسر نهائي أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام الأخير، إلا أنّ الفريق يقدم مستوى متواضعاً هذا الموسم ويحتل حالياً المركز السادس برصيد 28 نقطة.