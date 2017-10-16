الدوري الإسباني: سلتا فيغو يزيد محن لاس بالماس

وفرض المهاجم ياغو اسباس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 20 و49 و76، بعدما افتتح التركي إيمري مور التسجيل في الدقيقة 16، وأضاف التشيلي بابلو هرنانديز الرابع في الدقيقة 71.

واكمل سلتا فيغو المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد حارس مرماه روبن بلانكو في الدقيقة 52.

وسجّل لاس بالماس هدفي الشرف في الدقائق الاخيرة عبر فيكتور فيتولو (90) والفرنسي لويك ريمي (90+3).

وهو الفوز الثالث لسلتا فيغو هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم فارتقى الى المركز العاشر برصيد 11 نقطة بفارق الاهداف امام اتلتيك بلباو، فيما مني لاس بالماس بخسارته السادسة هذا الموسم والرابعة توالياً بعد فوزين متتاليين فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

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