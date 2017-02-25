الدوري الإسباني: سامباولي لا يستبعد تتويج إشبيلية

وقال سامباولي "إذا واصل إشبيلية اللعب بنفس الطريقة التي قدمها في الشوط الثاني فيمكننا مواصل الحلم باللقب".

وأشاد سامباولي بلاعبه البديل إيبورا الذي سجل هدف الفوز، مشيراً "لقد ظهر بشكل رائع بمجرد مشاركته، إنه أحد الأسباب الرئيسية في صحوة الفريق".

وأضاف "لقد تفوق بيتيس في الشوط الأول، وهو لا يحدث لنا عادة، ولكن الفريق نجح في تصحيح المسار في الشوط الثاني".