الدوري الإسباني: ريال لمواصلة الصحوة وبرشلونة لتشديد الخناق

وعاد النادي الملكي الى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام مضيفه فالنسيا 1-2 الأربعاء الماضي في مباراة مؤجلة، وذلك عندما قلب تخلفه صفر-2 إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال الأحد.

واستعاد النادي الملكي الصدارة التي كان برشلونة قد انتزعها منه مؤقتاً بفوزه على مضيفه اتلتيكو مدريد 2-1، ليبقى الفارق بين الناديين الملكي والكاتالوني نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة للأول ضد سلتا فيغو.

ومرة أخرى يملك برشلونة فرصة ثمينة للضغط على ريال مدريد وانتزاع الصدارة منه كونه يلعب قبله بساعتين أمام سبورتينغ خيخون الذي يصارع من أجل البقاء حيث يحتل المركز الثامن عشر.

ويبدو النادي الكاتالوني مرشحاً فوق العادة لكسب النقاط الثلاث والبقاء قريباً من غريمه، وذلك للفوارق الكبيرة بينه وبين خصمه الذي حقق الفوز 4 مرات فقط حتى الآن.

ويطمح لاعبو المدرب لويس إنريكي إلى مواصلة الانتصارات والبقاء على مقربة من ريال مدريد في انتظار أيّ تعثر لاقتناص الريادة وإنعاش الآمال في الحفاظ على اللقب، كما أنّ مباراة الأربعاء ستكون فرصة بالنسبة لهم لتصحيح الأخطاء قبل مواجهتين ساخنتين على أرضهم ضد سلتا فيغو السبت المقبل في الدوري، وباريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهته، لم يكن فوز ريال مدريد على فياريال سهلاً وأشاد الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد الفرنسي بالعودة القوية للاعبيه وقلب النتيجة، وقال "أظهرنا شخصيتنا القوية لتحويل تخلفنا إلى فوز"، مضيفاً "التغييرات التي قمنا بها كانت مهمة جداً ومكنتنا من قلب النتيجة" في إشارة إلى إشراك إيسكو وألفارو موراتا مكان البرازيلي كاسيميرو والفرنسي كريم بنزيمة.

ويعود النادي الملكي إلى ملعبه بعد مباراتين خارج القواعد، وهو يعوّل على جماهيره لتعميق جراح لاس بالماس الذي مني بأربع هزائم متتالية، قبل أن يحل ضيفاً على ايبار السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

ويلعب ريال مدريد، الذي ينافس على جبهتين (الدوري ودوري أبطال أوروبا)، تحت ضغط شديد منذ خسارته أمام فالنسيا وبالتالي فهو يدرك أهمية الفوز في سعيه إلى الحفاظ على الصدارة وإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012.

ويدافع إشبيلية الثالث عن حظوظه في المنافسة على اللقب عندما يستضيف أتلتيك بلباو الثامن الخميس المقبل.

ويتخلف إشبيلية بفارق 3 نقاط عن النادي الملكي ونقطتين عن برشلونة، وسيعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والسابع عشر هذا الموسم.

ويملك ريال سوسييداد فرصة انتزاع المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا من أتلتيكو مدريد عندما يستضيف إيبار السابع غداً الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

ويتخلف ريال سوسييداد بنقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا الخميس.

ويلعب الثلاثاء ملقة مع بيتيس، وفالنسيا مع ليغانيس.

ويلتقي الأربعاء أوساسونا مع فياريال، وسلتا فيغو مع إسبانيول، وغرناطة مع آلافيس.