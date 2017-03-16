الدوري الإسباني: رحلة متعبة للريال وبرشلونة لتصحيح المسار

وفي واحدة من أصعب مبارياته المتبقية خارج ملعبه هذا الموسم، يأمل "لوس بلانكوس" العودة بالفوز للحفاظ على فارق النقطتين مع غريمه التارخي برشلونة، علمًا بأن لريال أيضاً مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.

واستعد لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لهذه المباراة بخوض حصة تدريبية الثلاثاء لمدة 90 دقيقة على ملعب كرة السلة التابع لريال، وذلك بعد فوز الأخير على غريمه برشلونة 76-75 الأحد.

ويعاني ريال من غيابات دفاعية، إذ تدرب الثنائي الفرنسي رافايل فاران والبرتغالي بيبي بمفردهما الأربعاء.



برشلونة يستقبل فالنسيا



ويختتم برشلونة حامل اللقب المرحلة مساء الأحد عندما يستضيف فالنسيا الثالث عشر في مباراة قوية.

وكان برشلونة سقط أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1-2، مقدماً خدمة جليلة لريال الذي استعاد الصدارة بفوزه على بيتيس.

وكانت هزيمة برشلونة الأولى منذ خسارته القاسية امام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (صفر-4) في 14 شباط/فبراير، وبعد خمسة انتصارات متتالية ثلاثة منها ساحقة على سبورتينغ خيخون (6-1) وسلتا فيغو (5-صفر) وسان جيرمان إياباً (6-1).

ويجدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات ومتصدر ترتيب الهدافين (23) أمام زميله الأوروغوياني لويس سواريز، المواجهة مع حارس فالنسيا البرازيلي دييغو ألفيش.

والتقى اللاعبان 16 مرة، وتعود المواجهة الأولى إلى موسم 2008-2009 عندما كان البرازيلي في صفوف ألميريا. سجل ميسي 7 أهداف في 6 مباريات في مرمى ألفيش في تلك الفترة.

وتتركز الأنظار على المهاجم البرازيلي الدولي نيمار، صاحب الفضل الكبير في قلب برشلونة تأخره أمام سان جيرمان، بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة، وذلك بعد غيابه عن مباراة لاكورونيا الأخيرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة 3-2 بركلة جزاء لميسي في الوقت القاتل، علماً بأنه سحقه 7-صفر في نصف النهائي الكأس على ملعب "كامب نو".

ويغيب عن فالنسيا ثنائي الهجوم سانتي مينا والبرتغالي ناني بسبب الإصابة، ما يعني أن منير الحدادي مهاجم برشلونة السابق سيجد نفسه أساسياً مرة جديدة.



قمّة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية

وبعد تأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد وبرشلونة، يصطدم أتلتيكو مدريد الرابع بضيفه اشبيلية الثالث في قمّة المرحلة الأحد.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الثاني على التوالي بشق النفس على ضيفه غرناطة بهدف متأخر لهدافه الفرنسي أنطوان غريزمان، فيما تابع إشبيلية تعثره وتعادل مع ضيفه ليغانيس 1-1 ليخسر 4 نقاط في آخر مباراتين.

ويبتعد إشبيلية في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن فريق العاصمة.

وفي باقي المباريات، يلعب الجمعة لاس بالماس مع فياريال، والسبت إيبار مع إسبانيول، وألافيس مع ريال سوسييداد، وبيتيس مع أوساسونا، والأحد ليغانيس مع ملقا، وسبورتينغ خيخون مع غرناطة، وديبورتيفو لاكورونيا مع سلتا فيغو.