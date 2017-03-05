الدوري الإسباني: ديبورتيفو لاكورنيا يخطف الفوز خارج الديار

وسجل الهدف الوحيد للفريق الفائز بيدرو موسكيرا في الدقيقة 46، بعد أن أضاع التركي إيمري كولاك ركلة جزاء في الدقيقة 32 لفريق ديبورتيفو لاكورونيا عندما تصدى لها الحارس إيفان كوييار.

وأصبح رصيد لاكورونيا 23 نقطة في المركز 17، بينما توقف رصيد خيخون عند النقطة 17 في المركز 19.

ويملك لاكورونيا مباراة مؤجلة مع ريال بيتيس ستلعب في 8-3-2017.