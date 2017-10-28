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هي المرة الأولى التي يزور فيها ريال مدريد أحد فرق كاتالونيا منذ بدء الأزمة، وسيحل ضيفاً على جيرونا الوافد الجديد إلى البطولة الأحد في المرحلة العاشرة من "الليغا".

زيدان يركز على المباراة

بدأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مركزا على المباراة بتأكيده "سنكون في امان هناك كما هو الحال دائما للعب مباراة لكرة القدم. نحن نفكر فقط على المباراة كالمعتاد وليس على ما يمكن ان يحدث حولها".

وكما يحصل في زياراته الى كاتالونيا، فان ريال لن يستقل حافلته الرسمية خوفا من أي عمليات انتقام.

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وقال مدير العلاقات المؤسسية في ريال اميليو بوتراغوينو لصحيفة ماركا "ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ولا حاجة لاعطائه مزيداً من الأهمية"

وتابع "ريال مدريد هو ناد لكرة القدم وسنتحدث فقط عن كرة القدم - وهذا كل ما نركز عليه، الفوز وجعل جمهورنا سعيدا".

مشاهدة مباراة جيرونا وريال مدريد مباشرة وحصريا: الأحد 29 تشرين الأول/ أكتوبر عبر beINSPORTS HD3، عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويعود المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بجائزة افضل لاعب في العالم لعام 2017 من قبل الفيفا الى تشكيلة ريال بعد ان اراحه زيدان في مباراة الكأس الخميس ضد فوينلابرادا من الدرجة الثالثة (2-صفر).

وفضل زيدان أيضاً اراحة المهاجم لوكاس فاسكيز ولاعب الوسط ماركو اسينسيو والمدافع ناتشو فرنانديز، اذ ان فريقه سيحل ضيفاً على توتنهام الانكليزي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا (تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1).

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ويستمر غياب الجناح الويلزي غاريث بايل بسبب الاصابة، لكن من المحتمل أن يشارك ضد توتنهام فريقه السابق.

ويحتل ريال المركز الثالث في البطولة برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف برشلونة الذي يحل ضيفا السبت على أتلتيك بلباو.

مشاهدة مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة مباشرةً وحصرياً: السبت 28 تشرين الأول/ أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD3، عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وهي المرة الأولى التي يعود فيها ارنستو فالفيردي إلى سان ماميس معقل فريقه السابق منذ انتقاله لتدريب برشلونة في حزيران/يونيو الماضي خلفاً للويس أنريكي الذي فضل عدم تمديد عقده معه.

وقال فالفيردي "لا يهم أين تصنع مسيرتك أو أين لعبت، فكل شخص لديه النادي الذي عرف به والنادي هو أتلتيك".

وأضاف "في المرة الأولى التي تعود فيها تحاول التركيز على فريقك لأنك اذا ذهبت وصافحت الجميع هناك ستنسى المباراة والنقاط الثلاث المهمة فيها".

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وحقق برشلونة 12 فوزاً وتعادل في واحدة في جميع المسابقات منذ تولي فالفيردي تدريبه.

ويفتتح فالنسيا المرحلة السبت في ضيافة ألافيس، ويقدم فالنسيا بداية موسم رائعة اذ حصد حتى الان 21 نقطة وضعته في المركز الثاني، ومن المتوقع أن تكون مهمته سهلة ضد ألافيس قبل الأخير بثلاث نقاط فقط.

ويستضيف أتلتيكو مدريد الرابع برصيد 19 نقطة فياريال السادس وله 16 نقطة في مباراة قوية.

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ويلعب السبت أيضا اشبيلية مع ليغانيس، والاحد خيتافي مع ريال سوسييداد، وايبار مع ليفانتي، وملقا مع سلتا فيغو، والاثنين اسبانيول مع ريال بيتيس ولاس بالماس مع ديبورتيفو لا كورونيا.

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