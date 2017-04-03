الدوري الإسباني - جولة جديدة من الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

ويتفوق النادي الملكي بفارق نقطتين عن برشلونة مع مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو لم يتحدد موعدها حتى الآن، وبفارق 10 نقاط أمام جاره أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

ويدرك ريال مدريد جيداً أهمية النقاط الثلاث لمباراة ليغانيس كونها ستكون مفتاح الأسابيع الحاسمة التي تنتظره بعد ذلك كونه سيستضيف جاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل في قمة المرحلة الحادية والثلاثين، ثم يلاقي بايرن ميونيخ الألماني ذهاباً وأياباً في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها (12 و18 نيسان/أبريل الحالي في ميونيخ ومدريد على التوالي)، ويستضيف برشلونة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ويأمل ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان في مواصلة الانتصارات المتتالية وعدم التفريط باي نقطة خصوصاً في هذه الفترة بالذات من الموسم في سعيهما إلى استعادة اللقب الغائب عن الخزائن منذ عام 2012.

ويواصل النادي الملكي أرقامه القياسية مع زيدان هذا الموسم فهو هزّ الشباك في 50 مباراة متتالية وبالتالي فإن ماكينته الهجومية لن تتوقف أمام ليغانيس ومرشحة إلى توسيع هذا الرقم القياسي، خصوصاً وأن ريال مدريد قد يجد نفسه مطالباً بالفوز لاستعادة الصدارة من برشلونة الذي قد يقبض عليها لساعتين كونه يلعب قبله.

وحقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على الافيس بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين، وأراح مدربه العديد من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم القائد سيرخيو راموس والبرازيليان ومارسيلو وكاسيميرو وحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبدوره، عاد برشلونة بفوز كبير على حساب مضيفه غرناطة 4-1 في مباراة غاب عنها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإيقاف وأراح فيها لويس إنريكي قطب الدفاع جيرار بيكيه ترقباً للقاء إشبيلية حيث يسعى النادي الكتالوني إلى تأكيد تفوقه على الفريق الأندلسي في العامين الأخيرين.

وكسب برشلونة المباريات الخمس الأخيرة التي جمعته بإشبيلية في مختلف المسابقات (الدوري والكأس وكأس السوبر المحلية)، ويعود الفوز الأخير للفريق الأندلسي إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015 عندما كسب 2-1 على ملعبه رامون سانشيز بيثخوان.

لكن مباراة الغد لن تكون سهلة في ظل حاجة إشبيلية إلى وقف نزيف لأنه لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة (3 تعادلات وخسارة)، ما أدى إلى ابتعاده عن الصدارة.

وسيحاول مدرب إشبيلية، الأرجنتيني خورخي سامباولي العودة إلى سكة الانتصارات لوضع فريقه في مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل خصوصاً وأنه ودع المسابقة هذا العام على يد ليستر سيتي الإنكليزي من الدور ثمن النهائي.

وسيصطدم سامباولي بخط هجومي رهيب للكاتالونيين يقوده ميسي هداف الليغا (25 هدفاً) ومعه سواريز (23 هدفاً) والبرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سجل بالأمس هدفه المئة بألوان برشلونة.

وقال عنه إنريكي: "إحصاءاته هي إحصائيات وحش. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وانتقاله إلى برشلونة كان صفقة ناجحة. هو أيضاً أقدم على الاختيار الصحيح بتوقيعه لبرشلونة، أتمنى أن يسجل 900 هدف آخر كي نراه في برشلونة سنوات أخرى أيضاً".

ويملك أتلتيكو مدريد فرصة الانفراد بالمركز الثالث ولو مؤقتاً عندما يستضيف ريال سوسييداد الخامس في افتتاح المرحلة غداً.

وعاد أتلتيكو مدريد بقوة في الآونة الأخيرة وحقق 4 انتصارات متتالية خولته الصعود إلى المركز الثالث، فيما انتكس ريال سوسييداد بعد صحوة جيدة وفشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة (خسارتان وتعادل) وبات مهدداً من فياريال الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.

ويحل فياريال ضيفاً على بيتيس إشبيلية غداً أيضاً، كما يلعب أتلتيك بلباو مع إسبانيول.

ويلتقي الأربعاء أيضاً ألافيس مع أوساسونا، وسبورتينغ خيخون مع ملقا، وديبورتيفو لا كورونيا مع غرناطة.

وتختتم المرحلة الخميس المقبل بلقاءي أيبار مع لاس بالماس، وفالنسيا مع سلتا فيغو.