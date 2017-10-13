الدوري الإسباني: تعادل أبيض بين إسبانيول وليفانتي

وهو التعادل الثالث لإسبانيول مقابل فوزين و3 هزائم، والرابع لليفانتي مقابل فوزين وخسارتين.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى المركز الحادي عشر مؤقتا بفارق نقطة واحدة خلف ليفانتي العاشر بفارق الأهداف خلف فياريال وريال سوسييداد.

وتستكمل المرحلة غدا السبت، بلقاءات اتلتيك بلباو مع اشبيلية، وخيتافي مع ريال مدريد، والافيس مع ريال سوسييداد، واتلتيكو مدريد مع برشلونة، والأحد بلقاءات ايبار مع ديبورتيفو لا كورونيا، وجيرونا مع فياريال، وملقة مع ليغانيس، وبيتيس اشبيلية مع فالنسيا، على أن تختتم الاثنين المقبل بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو.



