الدوري الإسباني: برشلونة يكرر رغبته بالاستمرار في الدوري

وقال غراو: "ترتكز الميزانيات على المشاركة في الليغا، وأعتقد بأنه يجب استمرار النادي والليغا معاً".

ورداً على سؤال حول انعكاسات انفصال محتمل لكاتالونيا على رعاة برشلونة، أكد المسؤول في العملاق الكاتالوني "الرعاة سعداء بشراكتهم مع برشلونة، ببنيته، بأسلوب لعبه وبالقيم التي يمثلها، وأعتقد بأنه هذا مكسب سنحافظ عليه دائماً".

وكان الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون وقع الثلاثاء اعلان الاستقلال الذي قام بتجميده على الفور بهدف اجراء حوار مفترض مع مدريد، تاركاً الغموض يلف المقبل من الأحداث.

وجاء في الاعلان الذي وقعت عليه ثلاثة أحزاب انفصالية "إننا نشكل جمهورية كاتالونيا كدولة مستقلة وسيدة. دولة القانون، دولة ديمقراطية اجتماعية".

وأوضح متحدث باسم حكومة كاتالونيا لوكالة فرانس برس "لكن الرئيس جمد الاعلان داعيًا إلى الحوار" وفقاً للخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان الاقليمي.

