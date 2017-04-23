الدوري الإسباني: برشلونة يسقط مسعاه لإشراك نيمار

حسم نادي برشلونة الاسباني الجدل الذي رافق تقدمه بمراجعة الى المحكمة الادارية الرياضية في محاولة منه للسماح لنجمه البرازيلي الموقوف نيمار المشاركة في مباراة "الكلاسيكو" مع المتصدر ريال مدريد الأحد، بإعلانه عدم إدراجه في التشكيلة.

وكان نيمار أوقف ثلاث مباريات بعد طرده أمام ملقة في 8 نيسان/ابريل (خسر برشلونة صفر-2)، وفرضت عليه عقوبة الايقاف المشددة بسبب سخريته من الحكم الرابع أثناء خروجه من الملعب.

وغاب نيمار عن المباراة الأولى بعد توقيفه، وذلك أمام ريال سوسييداد الأسبوع الماضي، والتي فاز فيها ناديه الكاتالوني 3-2. الا ان برشلونة تقدم بطلب أمام المحكمة الجمعة سعيا لرفع الايقاف الباقي.

وفي ظل عدم اتخاذ المحكمة قرارها حتى الآن "قبل أقل من 12 ساعة على موعد المباراة (التي تقام مساء الأحد)، ومن أجل تركيز كامل الاهتمام على الجانب الرياضي، قرر النادي عدم ضم نيمار" الى قائمة اللاعبين في مباراة الأحد، بحسب ما أعلن برشلونة في بيان.

وانتقد النادي عدم نظر المحكمة في طلب استئنافه الذي تقدم به في وقت متأخر الجمعة، ما سيحرمه خدمات مهاجمه في المباراة التي قد تؤدي نتيجتها دورا حاسما في مصير الدوري هذا الموسم، اذ ان ريال مدريد يتصدر بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة وله مباراة مؤجلة.

وكانت صحيفتا "ماركا" و"اس" المدريديتين تحدثتا أمس على موقعهما الالتروني، عن نية برشلونة الافادة من ثغرات في نظام المحكمة بغية إشراك اللاعب، الا انه كان سيواجه في هذه الحال احتمال التعرض لعقوبة مدرجة في قوانين الاتحاد الاسباني، بتخسير أي فريق صفر-3 في حال اشراكه لاعباً غير مؤهل قانوناً.

وفي ظل غياب نيمار، قد يدفع المدرب لويس انريكه بالبرتغالي اندريه غوميش في الوسط، او بالناشئ باكو الكاسير الى جانب الاوروغوياني لويس سواريز والارجنتيني ليونيل ميسي في الهجوم.