الدوري الإسباني - برشلونة في العاصمة لمواصلة الضغط على مدريد

ويبحث برشلونة عن استعادة هيبته بعد خسارته المذلة على أرض باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وقد نجح بتحقيق فوز صعب في الجولة الأخيرة على ضيفه ليغانيس 2-1 بهدف قاتل من ركلة جزاء لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتنفس برشلونة الصعداء الأربعاء من دون أن يلعب، بعد خسارة المتصدر ريال مدريد على أرض فالنسيا 1-2، ليتجمد الفارق بينهما عند نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة لريال.

وستكون الفرصة متاحة لبرشلونة ليتصدر الترتيب لأول مرة منذ المرحلة الافتتاحية عندما سحق ريال بيتيس 6-2 على ملعب "كامب نو".

وتعرض مدرب برشلونة لويس إنريكي لانتقادات لاذعة بعد خسارة سان جيرمان، وتسري تكهنات بشأن عدم تمديد عقده في نهاية الموسم الحالي.

كما واجه نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي حصاراً خانقاً في مباراة سان جيرمان، فبدا بعيداً عن مستواه على غرار زملائه.

وعلى رغم كل التكهنات حول مستقبل ميسي مع برشلونة، قال مدرب المنتخب الأرجنتيني إدغاردو باوتسا لوكالة فرانس برس إن أفضل لاعب في العالم خمس مرات سعيد مع فريقه: "أراه سعيداً في برشلونة مع عائلته. بالطبع عندما يكون سعيداً يقدم أفضل مستوياته، فالمعنويات أمر هام بالنسبة إليه".

ويبحث ميسي الذي سجل 33 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، عن فوزه الرقم 400 مع برشلونة عندما يخوض مباراته الرقم 565 منذ بدايته عام 2004 مع النادي الذي أحرز معه 29 لقباً.

ولطالما استمتع ميسي بهز شباك أتلتيكو مدريد (26 مرة) مقابل 21 هدفاً في مرمى ريال مدريد وإشبيلية.

في المقابل، استعاد أتلتيكو هيبته أخيراً، فلم يخسر في آخر 8 مباريات ليصبح على بعد 7 نقاط من ريال، وحقق فوزاً صريحاً على أرض باير ليفركوزن الألماني 4-2 في الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأخرج أتلتيكو مدريد غريمه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرد الفريق الكتالوني ويقصيه من نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

وسيتواجه ثلاثي برشلونة الضارب والمؤلف من ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار، والذي سجل 69% من أهداف برشلونة هذا الموسم، مع الدفاع القوي لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

زيدان غاضب

في المقابل، يأمل ريال في أن تناسبه نتيجة مواجهة أتلتيكو وبرشلونة، للابتعاد في الصدارة عندما يحل على فياريال السادس وصاحب أقوى دفاع في الدوري في مباراة قوية الأحد في ختام المرحلة.

وفوجئ ريال أمام فالنسيا بهدفين مبكرين للإيطالي سيموني زازا في الدقيقة الخامسة والتشيلي فابيان أوريانا في الدقيقة التاسعة. وبرغم تقليص البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن فريق العاصمة فشل في الخروج متعادلاً على أقل تقدير.

وأعرب مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان عن غضبه بعدما مني فريقه بخسارته الثانية هذا الموسم في الليغا، قائلاً "خسرنا هذه المباراة في 10 دقائق. لم نكن جيدين في بداية المباراة خلافاً للعادة. افتقدنا للنجاعة في اللمسة الأخيرة. يجب أن نرتاح الآن ونفكر في مباراتنا المقبلة (فياريال) ومعرفة أن المشوار سيكون صعباً حتى النهاية".

وأرجئت مباراة فالنسيا وريال مدريد بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي توّج بطلاً لها في كانون الأول/ديسمبر الماضي في طوكيو. ولريال مدريد مباراة مؤجلة ثانية مع سلتا فيغو كانت مقررة في الرابع من الشهر الحالي وتعذرت إقامتها بسبب الرياح القوية التي الحقت ضرراً بسقف الملعب.

وجاءت خسارة ريال مدريد بعد فوزه على نابولي الإيطالي 3-1 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

وتشهد المرحلة السبت دربي الأندلس المثير بين ريال بيتيس الخامس عشر وضيفه إشبيلية الثالث.

ويخوض إشبيلية المباراة بعد تفوقه على ليستر سيتي الإنكليزي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين لبابلو سارابيا والأرجنتيني خواكين كوريا.

ويخوض إشبيلية، حامل لقب الدوري الأوروبي، أحد أفضل مواسمه في الليغا، وهو فاز 7 مرات في مبارياته التسع الأخيرة.

وتفتتح المرحلة الجمعة عندما ينتقل ريال سوسييداد الخامس من إقليم الباسك إلى جزر الكناري لمواجهة لاس بالماس الثاني عشر.

ويأمل سوسييداد الضغط أكثر على أتلتيكو مدريد الرابع بفارق أربع نقاط عنه، لإبقاء حلمه قائماً بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت ألافيس مع فالنسيا، وليغانيس مع ديبورتيفو لاكورونيا، وأيبار مع ملقا، والأحد إسبانيول مع أوساسونا، وأتلتيك بلباو مع غرناطة، وسبورتينغ خيخون مع سلتا فيغو.