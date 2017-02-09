الدوري الإسباني - اختبارات سهلة لفرق الصدارة خارج القواعد

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أوساسونا صاحب المركز الأخير، وبرشلونة على ألافيس الثاني عشر السبت، وإشبيلية على لاس بالماس الحادي عشر الأحد.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق نقطة أمام برشلونة و3 نقاط أمام إشبيلية، إلا أن للنادي الملكي مباراتين مؤجلتين ضد مضيفيه فالنسيا وسلتا فيغو.

وقد يجد ريال مدريد نفسه في المركز الثاني قبل مواجهة أوساسونا لأن برشلونة يلعب قبله بأربع ساعات، ولديه فرصة انتزاع الصدارة مؤقتاً.

ويعود ريال مدريد إلى المنافسة بعد راحة إجبارية لمدة 10 أيام بسبب تأجيل مباراته مع مضيفه سلتا فيغو الأحد الماضي بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً بملعب بالايدوس.

ولم يخدم تأجيل المباراة النادي الملكي لأن سلتا فيغو ألمح إلى أمكان اللجوء إلى مبدأ المداورة في تشكيلته وبالتالي خوضها في غياب عدد من اللاعبين الأساسيين كي يستعد جيداً لمباراته الأربعاء ضد مضيفه ألافيس في اياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس (خسرها صفر-1 بعد التعادل صفر-صفر ذهاباً وودع المسابقة). وتأجيل المباراة إلى موعد آخر سيمكنه من الدفع بأفضل تشكيلة لديه أمام النادي الملكي، خصوصاً أنه أخرج الأخير من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.

وفضلاً عن ذلك، لريال مدريد مباراة مؤجلة ضد فالنسيا ستقام في 22 شباط/فبراير، علماً أنها ارجئت بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

وكان ريال مدريد يأمل في مواجهة سلتا فيغو منتصف الأسبوع الحالي كون روزنامته تتضمن مباريات عدة في ظل استمرار حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يواجه نابولي الإيطالي الأربعاء المقبل في مدريد في ذهاب ثمن النهائي.

وفي حال واصل ريال وسلتا فيغو مشوارهما في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (سلتا فيغو في دور الـ16)، فسيكون من الصعب تحديد موعد لمباراتهما في الدوري قبل أواخر الموسم.

وستكون مواجهة أوساسونا فرصة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان للوقوف على مستوى لاعبيه قبل القمة المرتقبة ضد الفريق الإيطالي.

ويخوض النادي الملكي المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الـلماني طوني كروس بسبب الإيقاف، ويمني زيدان النفس بتعافي نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لتعويض هذا الغياب وإن كان يعتمد عليهما معاً في خط الوسط مع البرازيلي كاسيميرو.

ويدرك ريال مدريد أهمية النقاط الثلاث أمام أوساسونا في سعيه إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012 وبالتالي لن يدخر لاعبوه أي جهد لتحقيق الفوز للحفاظ على الأقل على الفارق المريح نسبياً الذي يفصلهم عن غريمه التقليدي برشلونة.

وما يزيد حظوظ ريال مدريد في الفوز هو أن المضيف لم يذق طعم الانتصار سوى مرة واحدة هذا الموسم وكانت أمام مضيفه أيبار 3-2 في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وتلقى بعدها 9 هزائم في 14 مباراة.

بروفة لبرشلونة

ويحل الفريق الكتالوني ضيفاً على ألافيس في بروفة لمواجهتهما في المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا المقررة في 27 أيار/مايو.

وحجز ألافيس بطاقته إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-صفر إياباً أمس الأربعاء ولحق ببرشلونة بطل النسختين الأخيرتين والوصيف في النسخة التي كانت قبلهما.

ويسعى برشلونة إلى فوزه الثاني توالياً والرابع عشر هذا الموسم لحشد معنويات لاعبيه قبل القمة التي تنتظرهم الثلاثاء أمام مضيفهم باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك النادي الكتالوني الأسلحة اللازمة لحسم مباراته مع ألافيس في مقدمتها الثلاثي الهجومي الناري المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز، بيد أنه سيحرم خدمات لاعب وسط الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب الاصابة في الفخذ والتي قد تبعده عن مباراة سان جيرمان الثلاثاء.

ويأمل إشبيلية في استعادة التوازن بعد خسارة وتعادل عندما يحل ضيفاً على لاس بالماس.

وكان إشبيلية قبل مرحلتين يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد بيد أن تعثره كلفه التراجع إلى المركز الثالث.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء إسبانيول مع ريال سوسيداد الذي يسعى إلى انتزاع المركز الرابع مؤقتاً من أتلتيكو مدريد الذي يستضيف سلتا فيغو الأحد في اختبار صعب.

ويلعب السبت بيتيس إشبيلية مع فالنسيا، وأتلتيك بلباو مع ديبورتيفو لا كورونيا، والأحد فياريال مع ملقا، وليغانيس مع سبورتينغ خيخون، على أن تختتم الاثنين المقبل بلقاء أيبار مع غرناطة.