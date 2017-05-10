الدوري الإسباني: إيقاف غودين 3 مباريات

سيحرم الأوروغواياني دييغو غودين قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني من خوض آخر مباراتين لفريقه في الليغا هذا الموسم، بعد إيقافه 3 مباريات من قبل الاتحاد المحلي الأربعاء، وذلك إثر طرده خلال الفوز على إيبار 1-صفر السبت الماضي.

ونال غودين إنذارين في دقيقتين على ملعب "فيسنتي كالديرون" بعد قوله للحكم "ضع النظارات"، بحسب تقرير الحكم.

وأوقفته لجنة المسابقات مباراة تلقائية لطرده ومباراتين أخريين بسبب "التهكّم".

ويمكن للاعب الطعن بهذا القرار أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني ثم نقضه لدى محكمة التحكيم الرياضي.

وسيغيب غودين عن مواجهة ريال بيتيس الأسبوع المقبل ثم أتلتيك بلباو في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري في 21 أيار/مايو، وهي الأخيرة في ملعب "فيسنتي كالديرون" قبل هدمه.

وبالإضافة إلى ذلك، سيغيب عن المباراة الأولى من موسم 2017-2018.

وعزّز أتلتيكو مدريد حظوظه بنيل بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى دوري أبطال أوروبا إثر فوزه على إيبار، إذ يحتل المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن إشبيلية الرابع.