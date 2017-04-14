الدوري الإسباني: إصابة جديدة لغاريث بايل

وكان بايل خرج في منتصف الشوط الثاني في مباراة الذهاب على ملعب بايرن الأربعاء (فاز النادي الملكي 2-1)، لمضاعفات في كاحله جراء إصابة سابقة أبعدته حوالى ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وقال مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمر صحافي عشية لقاء خيخون "لن يكون (بايل) معنا غداً، هذا واضح، بعد ذلك سنرى كيف تسير الأمور".

وتابع: "إنها اصابة عضلية في المكان حيث أجرى عملية جراحية. بطبيعة الحال، أنا قلق، فلا أحبذ رؤية لاعبي فريقي يتعرضون للإصابة لا سيما بأننا دخلنا الأمتار الأخيرة من الموسم".

وخاض بايل 25 مباراة طوال الموسم في مختلف المسابقات بسبب الاصابات والإيقاف. ومن المتوقع أن يجري زيدان تبديلات على تشكيلته غداً، مقارنة بالتشكيلة التي لعبت ضد بايرن ميونيخ، وقد يلجأ الى إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو مسجل الهدفين ذهاباً.

ويستمر غياب المدافعين الفرنسي رافايل فاران والبرتغالي بيبي عن صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

وختم زيدان: "أعتقد بأن ذلك يسري في جينات النادي، كلما كانت المباريات أصعب، كلما رد اللاعبون على أرضية الملعب".