الدوري الإسباني: إشبيلية يقيل مونتيلا بعد 4 أشهر من تعيينه



وكتب النادي الأندلسي في بيان "اتخذ النادي هذا القرار بسبب سلسلة النتائج السيئة للفريق الذي لم يفز منذ 13 أذار/مارس".

وبخسارته الجمعة أمام ليفانتي 1-2، وهي الرابعة في آخر سبع مباريات، تواصلت متاعب إشبيلية في المركز السابع.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من الخسارة المذلة أمام برشلونة صفر-5 في نهائي مسابقة الكأس.

وكان مونتيلا (43 عاما) قد عين في نهاية كانون الأول/ديسمبر بدلا من الأرجنتيني إدواردو بيريتسو.

وتحت إشراف الإيطالي، أقصى إشبيلية مانشستر يونايتد الإنكليزي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (0-0 و2-1)، وبلغ ربع النهائي لكنه أقصي لاحقا أمام بايرن ميونيخ الألماني (1-2 و0-0).

أما كاباروس (62 عاما) الذي كان من دون فريق بعد رحيله عن الأهلي القطري، فلا يملك سوى أربع مباريات في الدوري لمحاولة البقاء بين المركزين الخامس والسابع والتأهل بالتالي إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان كاباروس قد أشرف على إشبيلية بين 2000 و2005.

