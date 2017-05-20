الدوري الإسباني: إشبيلية يدكّ شباك أوساسونا بخماسية

على ملعب رامون سانشيز بيسخوان وأمام 26396 متفرجاً، دك إشبيلية شباك ضيفه بخماسية سجلها فيكتور ماشين بيريز "فيتولو" (10 و80) والأرجنتيني فرانكو فاسكيز (20 و60) والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (36).

وتعادل سبورتينغ خيخون الثامن عشر والذي هبط إلى الدرجة الثانية، مع ضيفه ريال بيتيس الخامس عشر 2-2.

وسجل لأصحاب الأرض البرازيلي دوغلاس (7) والتشيلي كارلوس كارمونا (79) وللضيوف روبن كاسترو (22 و59).

وعلى ملعب بوتاركوي وأمام 10922 متفرجاً، حرم ليغانيس السابع عشر ضيفه الافيس التاسع من التقدم إلى المركز الثامن، اذ عادله في الدقيقة 89 عبر دافيد تيمور كوبوفي، بعدما كان الصربي نيناد كرستيسيتش منحه التقدم في الدقيقة 64.

في حين فاز ديبورتيفو لاكورونيا السادس عشر على ضيفه لاس بالماس الرابع عشر بثلاثية نظيفة أمام 21764 متفرجاً احتشدوا في ملعب استاديو مونيسيبال دي ريازور. وسجل الأهداف الروماني فلورين اندوني (4 و28) وكارليس خيل (39).

وأكمل الخاسر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هرنان سانتانا بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 79.

ويلتقي الأحد أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، وفالنسيا مع فياريال، وسلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وبرشلونة مع ايبار، وملقا مع ريال مدريد.

وستكفي نقطة التعادل ريال المتصدر برصيد 90 نقطة لضمان لقب الليغا، فيما يتعين على برشلونة، الوصيف برصيد 87 نقطة وحامل لقب الموسم الماضي، التغلب على ايبار وانتظار مفاجأة تتمثل بفوز ملقة على ريال، كي يتعادل مع الأخير بالنقاط ويتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.

ولدى ريال مدريد فرصة تحقيق ثنائية نادرة هذا الموسم هي الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1958.

ويلتقي ريال يوفنتوس الايطالي في نهائي دوري الأبطال بمدينة كارديف الويلزية في الثالث من حزيران/يونيو، وهو حقق في الفترة الأخيرة خمسة انتصارات على التوالي آخرها الأربعاء على مضيفه سلتا فيغو 4-1 في مباراة مؤجلة.

أما برشلونة، فيبحث بدوره عن ثنائية أخرى، اذ بلغ نهائي الكأس المحلية حيث يلتقي ألافيس في النهائي في 27 أيار/مايو الحالي.