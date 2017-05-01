الدوري الإسباني: إشبيلية يهدر فرصة اللحاق بأتلتيكو

سجل لأصحاب الأرض بابلو فورنالس (38) وساندرو راميريز (51) ودييغو لورنتي (77) وخوان كارلوس (89)، وللضيوف الإيطالي فرانكو فاسكويز (30 و57).

تجمد رصيد إشبيلية في المركز الرابع المؤهل إلى ملحق دوري أبطال أوروبا عند 68 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف أتلتيكو الذي اكتسح مضيفه لاس بالماس 5-صفر السبت.

وتشارك الفرق الثلاثة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية منذ بداية الموسم الحالي مطلوب لقيادة منتخب بلاده حسب ما أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني قبل أيام.

من جهته، رفع ملقة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر.