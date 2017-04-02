الدوري الإسباني: إشبيلية مستمر في خيباته

ورفع الفريق الأندلسي رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في المركز الرابع، أمام خيخون ففي المركز 18 برصيد 22 نقطة.

على ملعب رامون سانشيس بيسخوان وأمام اكثر من 31 الف متفرج، لم يتمكن اشبيلية من استغلال أي من الفرص العديدة التي أتيحت له في الشوط الأول. واستمر الحال على المنوال نفسه في الشوط الثاني، مع سيطرة صاحب الارض بنسبة كبيرة على المجريات، فيما سنحت لسبورتينغ خيخون المهدد بالهبوط فرص قليلة للتسجيل، لكن ايا منهما لم يستطع تبديل النتيجة.

وهي المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها اشبيلية بالفوز.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا 1-1.