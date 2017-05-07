الدوري الإسباني: ألافيس يوقف بلباو

ويدين ألافيس بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 51 نقطة ونقله مؤقتاً إلى المركز التاسع، إلى الشاب الفرنسي تيو هرنانديز (19 عاماً) المعار من أتلتيكو مدريد والذي تابع في الشباك كرة نفذها إيباي غوميز من ركلة ركنية (53).

وجمد آلافيس رصيد بلباو عند 62 نقطة وأبقى المنافسة ثلاثية على بطاقتي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بينه وبين فياريال الخامس (63 نقطة) الذي سقط السبت 1-4 في كامب نو ملعب برشلونة، وريال سوسييداد السابع (62 نقطة) الذي تعادل مع مضيفه إشبيلية 1-1 الجمعة في الافتتاح.

ويلعب لاحقاً اليوم فالنسيا مع أوساسونا، وديبورتيفو لا كورونيا مع إسبانيول، وملقة مع سلتا فيغو، وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ليغانيس مع ريال بيتيس.