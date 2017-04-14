الدوري الإسباني أتلتيك بلباو يهزم لاس بالماس بالخمسة

وحسم أتلتيك بلباو النتيجة بشكل كبير في الشوط الأول عندما تقدم 3-1، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني.

وتقدم أتلتيك بلباو بهدفين مبكرين عبر سان خوسيه (7) وإيكر مونياين (9)، لكن بدرو بيغاس قلص الفارق (12)، قبل أن يعيده القائد المخضرم أدوريث إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 18.

وعزّز مونياين تقدم أتلتيك بلباو بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58، وحذا حذوه أدوريث بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 59.

وارتقى أتلتيك بلباو إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد الذي يحل ضيفاً على برشلونة السبت، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.