الدوري الإسباني - أتلتيك بيلباو يهزم سوسيداد

وتقدم راؤول غارسيا بهدف لبيلباو من ركلة جزاء في الدقيقة 28 ثم أضاف إياكي ويليامس الهدف الثاني في الدقيقة 56.



ورفع بيلباو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع وتجمّد رصيد سوسيداد عند 48 نقطة في المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وحقق بيلباو فوزه الثاني على التوالي وخسر سوسيداد للمرة التاسعة مقابل 15 انتصاراً وثلاثة تعادلات.