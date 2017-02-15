الخسارة أمام سان جيرمان تؤجل زيارة ميسي لمصر

ولم يحدد الأطراف المعنيون بالزيارة أسباب التأجيل، إلا أنها تأتي غداة خسارة النادي الكتالوني أمام مضيفه الفرنسي صفر-4 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وهي نتيجة تعد إلى حد كبير قاضية على آماله بالتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقالت أميمة الحسيني الناطقة باسم وزارة السياحة المصرية لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "تم تأجيل الزيارة رسمياً. اللاعب اعتذر عن القدوم في آخر لحظة".

وأوضحت الحسيني أن "ميسي لم يقدم أسباباً" للتأجيل، لكنها أشارت إلى أنه "يجرى حالياً الإعداد لتنظيم الزيارة في أقرب وقت ممكن".

وتهدف الزيارة للترويج لحملة "سافر واتعالج" الخاصة بمرضى "فيروس سي". وكانت مقررة في كانون الأول/ديسبمر، إلا أنها ارجئت بعيد تفجير انتحاري في كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة في 11 من الشهر المذكور، أودى بحياة 29 شخصاً، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

واستعانت مصر بميسي، الفائز بخمس كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم، للترويج لبرنامج للسياحة العلاجية لمرضى "فيروس سي" بعدما حققت نجاحاً في علاج قرابة مليون مريض العام الفائت.

وقالت وزارة السياحة في بيان الأثنين إن "زيارة ميسي تمثل خطوة بالغة الأهمية في الترويج لمنتج السياحة العلاجية التي تعد إحدى الكنوز السياحية غير المستغلة" في مصر.