"البروفة" الأخيرة لريال وبرشلونة قبل موقعة الحسم

ويحل ريال مدريد ضيفاً على سبورتينغ خيخون فيما يواجه برشلونة على أرضه ريال سوسييداد.

ويدخل الفريقان إلى مباراتي السبت في ظروف متناقضة، لأن ريال أصبح متقدماً على غريمه اللدود برشلونة بفارق ثلاث نقاط رغم اكتفائه في المرحلة السابقة بالتعادل على أرضه مع جاره أتلتيكو (1-1)، وذلك لأن النادي الكتالوني لم يستغل الوضع وسقط بدوره أمام ملقة صفر-2.

ثم ازدادت متاعب برشلونة ومدربه لويس انريكي في منتصف الأسبوع عندما تلقى الفريق خسارة مذلة على يد يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين قطع غريمه الملكي أكثر من نصف الطريق نحو دور الأربعة بفوزه خارج قواعده على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 بفضل ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقبل التفكير بمواجهة الـ"كلاسيكو" المصيرية المقررة بين العملاقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" الأحد المقبل، على ريال وبرشلونة التركيز أولا على مباراتيهما مع خيخون الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط، وريال سوسييداد الطامح بالمشاركة القارية الموسم المقبل.

ثم على ريال وبرشلونة المرور مجددا ببايرن ويوفنتوس عندما يستضيفانهما الثلاثاء والأربعاء المقبلين في اياب ربع نهائي دوري الأبطال، قبل أن يصبا تركيزهما على مباراة الـ"كلاسيكو" التي ستكون مفصلية لاسيما لبرشلونة لأنه يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين ضد سلتا فيغو لم يتحدد موعدها حتى الآن.

ومن المؤكد أن الفوز الذي حققه ريال الأربعاء في معقل بايرن الذي يشرف عليه مدربه السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سيعطي رجال الفرنسي زين الدين زيدان دفعاً معنوياً كبيراً من أجل تعويض تعثر المرحلة السابقة أمام أتلتيكو والتي تحولت في نهاية المطاف من خسارة نقطتين إلى فوز بنقطة بعد سقوط برشلونة.

-الخطأ ممنوع على برشلونة-

ويسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي زملاءه لإعادة النادي الكتالوني إلى المسار الصحيح لكن بغياب البرازيلي نيمار الموقوف لثلاث مباريات بعد طرده أمام ملقا ثم ازدرائه من الحكم الرابع، ما يعني غيابه أيضاً عن الـ"كلاسيكو".

ولن يكون نيمار المشكلة الوحيدة للويس انريكي لأن الشك يحوم حول مشاركة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي تعرض أمام يوفنتوس لإصابة في ربلة الساق.

وسيكون برشلونة بأمس الحاجة للفوز بمباراة السبت إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه في الاحتفاظ باللقب والحصول على الدفع المعنوي من أجل محاولة تكرار سيناريو الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال حين خسر ذهاباً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-4 ثم حقق الإنجاز اياباً بين جماهيره بالفوز 6-1.

لكن انريكي الذي سيترك الفريق في نهاية الموسم، رأى بعد الخسارة أمام يوفنتوس أنه "من الصعب الإيمان بالعودة" بعد الذي شاهده في مباراة الثلاثاء، مشيراً إلى "أني كنت عاجزاً عن إيصال أفكاري إلى اللاعبين لأن ما حصل (في الملعب) لا يشبه أي شيء طالبت به. أشعر بتعاسة وعجز كبيرين. ما رأيناه كان خطيراً جدا".

ويأمل انريكي أن يستعيد لاعبوه شيئاً من مستواهم المعهود في مباراة السبت، قبل محاولة تحقيق إنجاز تاريخي آخر ضد يوفنتوس الذي عليه أن يخشى النادي الكتالوني في معقله، لاسيما أن الأخير فاز بجميع مبارياته في دوري الأبطال هذا الموسم بين جماهيره وبمجموع أهداف بلغ 21 مقابل هدف وحيد في مرماه.

-صراع التأهل المباشر إلى دوري الأبطال-

وبعيداً عن صراع العمالقة بين ريال وبرشلونة، يسعى أتلتيكو الثالث إلى التمسك بمركزه الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وذلك عندما يلعب السبت على أرضه ضد أوساسونا متذيل الترتيب.

وسيكون تركيز فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني منصباً أيضاً على ما ينتظره في منتصف الأسبوع من اختبار صعب في انكلترا ضد ليستر سيتي الذي عاد إلى ملعبه بأقل الأضرار الممكنة بخسارته صفر-1 الأربعاء في ذهاب ربع النهائي المسابقة القارية العريقة.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث بفارق نقطة فقط عن اشبيلية الرابع الذي يحل بدوره ضيفاً على فالنسيا الأحد.

وتفتتح المرحلة الجمعة، بلقاء أتلتيك بلباو ولاس بالماس، على أن يلتقي السبت ديبورتيفو لا كورونيا مع ملقا، ويتواجه الأحد ليغانيس مع اسبانيول، وريال بيتيس مع ايبار، وغرناطة مع سلتا فيغو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ديبورتيفو ألافيس وفياريال.