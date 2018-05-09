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لاعبو فياريال يقفون في ممر شرفي لأبطال الدوري الإسباني

#BarçaVillarreal | Este es nuestro '11'📝⚽ para jugar ante el @FCBarcelona_es en el Camp Nou (20.00 horas). ¡Vamos, Submarinooooooooo! pic.twitter.com/0Mj8dadvaY — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 9, 2018

مباراة برشلونة القادمة في الدوري الاسباني امام فياريال تتابعونها حصريا على قنوات beIN SPORTS.

مباراة برشلونة وفياريال اليوم على قنوات beIN SPORTS في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وفياريال اليوم مباشر على beIN SPORTS HD7 بتعليق الزميل يوسف سيف.

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تقديم مباراة برشلونة واشبيلية

على ملعب "كامب نو"، يسعى برشلونة البطل أقله إلى تجنب الهزيمة في مباراته المؤجلة مع ضيفه فياريال من أجل مواصلة مشواره نحو أن يكون أول فريق ينهي موسما من 38 مرحلة دون هزيمة.

وبعد أن عزز الرقم القياسي الذي انتزعه هذا الموسم من ريال سوسييداد من حيث عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (42 امتداداً بين موسمين)، يقف برشلونة على بعد ثلاث مباريات من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسماً بأكمله دون هزيمة منذ الثلاثينات وتحديداً منذ موسم 1931-1932 (ريال مدريد لكن في موسم من 18 مرحلة)، والأول على الإطلاق في موسم من 38 مرحلة.

واعتبر مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي الذي أحرز الثنائية في موسمه الأول مع الفريق، أنه "يجب إيجاد المحفزات لمباريات نهاية الموسم وهذه إحداها"، مضيفاً "أعتقد أننا حالياً الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أوروبا، أو على أقله في البطولات الكبرى. وهذا الأمر يحفزنا".

وستشكل مباراة الأربعاء الصعبة ضد فياريال الذي خرج فائزاً من مبارياته الثلاث الأخيرة ويحتاج إلى نقطة فقط لضمان مشاركته في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، فرصة لنجم برشلونة ليونيل ميسي لتعزيز رصيده كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعدما رفع رصيده الأحد ضد ريال إلى 33 هدفاً في الدوري و44 في جميع المسابقات.

ويحظى فياريال الذي يعود فوزه الأخير على برشلونة إلى آذار/مارس 2008 جين تغلب عليه 2-1 في "كامب نو"، بشرف أن ينهي موسمه بمواجهة الأفضل وذلك لأن فريق "الغواصة الصفراء" سيستضيف أيضاً ريال مدريد في المرحلة الختامية قبل أيام معدودة من انتقال الأخير إلى كييف لمواجهة ليفربول.