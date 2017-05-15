الارجنتيني ديميكيليس يقرر الاعتزال في نهاية الموسم

وقال المدافع البالغ 36 عاما في مؤتمر صحافي الإثنين "للأسف، هذا اليوم سيأتي بالنسبة لنا جميعا. كنت أفكر به منذ فترة لأني لطالما كنت قلقا بشأن نهاية مسيرتي كلاعب محترف".

وبدأ ديميكيليس مسيرته الاحترافية في بلاده مع ريفر بلايت عام 2000، قبل أن ينتقل الى القارة الأوروبية حيث دافع عن الوان بايرن ميونيخ الألماني (2003-2010) وأندية ملقة (2011-2013 ثم 2017) واتلتيكو مدريد (2013) واسبانيول الإسبانية (2016-2017) ومانشستر سيتي الإنكليزي (2013-2016).

وتوج خلال مسيرته بثنائية الدوري والكأس الألمانيين أربع مرات، ووصل مع بايرن ميونيخ الى نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2010، كما احرز لقب الدوري الإنكليزي عام 2014 وكأس الرابطة الإنكليزية عامي 2014 و2016.

وشارك ديميكيليس مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم مرتين ووصل معه الى نهائي 2014 حيث خسر أمام ألمانيا.

وستكون المباراة الأخيرة للمدافع الأرجنتيني بغاية الأهمية ليس لفريقه الذي يحتل المركز الحادي عشر، بل لضيفه ريال مدريد لأنه ينافس برشلونة على لقب الدوري الذي يتصدره الأخير بفارق المواجهتين المباشرتين قبل مرحلة على ختام الموسم، لكن النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة مصيرية يخوضها الأربعاء ضد سلتا فيغو.