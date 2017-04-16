اسبانيول يهزم ليغانيس بهدف قاتل

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي ليوناردو بابتيستاو الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد ليغانيس عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وخلال مشواره في الموسم الحالي، حقق اسبانيول 13 انتصاراً وعشرة تعادلات مقابل تسع هزائم فيما فاز ليغانيس ست مرات مقابل تسعة تعادلات و17 هزيمة.