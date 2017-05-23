اسبانيول يبقي الحارس لوبيز في صفوفه حتى 2020
أعلن نادي اسبانيول الاسباني الثلاثاء ان حارس المرمى دييغو لوبيز وقّع معه عقداً لمدة ثلاث سنوات، ليبقى بالتالي في صفوفه بعدما شارك معه خلال موسم 2016-2017 معاراً من ميلان الايطالي.
وجاء في بيان للنادي الاسباني "توصل دييغو لوبيز واسبانيول الى اتفاق ليصبح الحارس جزءاً من الفريق بشكل نهائي".
أضاف "وقع الحارس عقداً مع اسبانيول حتى 30 حزيران/يونيو 2020، مع بند جزائي بقيمة 50 مليون يورو".
وكان لويبز (35 عاماً) أحد اللاعبين الاساسيين هذا الموسم في اسبانيول الذي أنهى البطولة في المركز الثامن لترتيب الدوري الاسباني.
وكان لوبيز انضم الى ميلان صيف 2014 قادماً من ريال مدريد.