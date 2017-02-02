اختبارات صعبة لثلاثي الصدارة بالليغا

ويحل ريال مدريد المتصدر (46 نقطة) ضيفاً على سلتا فيغو الثامن (30 نقطة) الأحد، فيما يلعب السبت برشلونة (42 نقطة) مع ضيفه أتلتيك بلباو السابع (32 نقطة)، والأحد أيضاً أشبيلية (42 نقطة) مع ضيفه فياريال السادس (34 نقطة).

وتنتظر ريال مدريد رحلة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على سلتا فيغو الذي أخرجه الأسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانياً.

وخطف سلتا فيغو فوزاً غالياً من ملعب سانتياغو برنابيو 2-1، وكان في طريقه إلى تكرار النتيجة ذاتها إياباً على أرضه لولا هدف لوكاس فاسكيز في الوقت بدل الضائع (2-2).

ويدرك ريال مدريد جيداً أهمية النقاط الثلاث في هذه المواجهة كونها على الأقل ستبقي الفارق بينه وبين مطارديه المباشرين على حاله إن لم يكن توسيعه في حال تعثرهما، وهو الذي يملك مباراة مؤجلة ضد مضيفه فالنسيا سيخوضها في 22 شباط/فبراير الحالي.

كما أن ريال مدريد لم يعد أمامه سوى لقب الدوري محلياً بعدما ودع مسابقة الكأس وبالتالي سيركز كثيراً على الليغا في سعيه إلى معانقة الغائب عن خزائنه منذ عام 2012.

وعانى ريال مدريد في الآونة الأخيرة من كثرة الاصابات التي ضربت صفوفه خصوصاً نجم خط وسطه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريغيز والمدافعون البرازيلي مارسيلو والبرتغالي بيبي والفرنسي رافايل فاران وداني كارفاخال.

وعاد رودريغيز وبيبي إلى التدريبات هذا الأسبوع وتبدو فرصتهما كبيرة لخوض مباراة الأحد، فيما يحوم الشك حول مودريتش الذي عاد إلى التدريبات أيضاً بعد تعافيه من إصابة في عضلات المحالب.

وواجه لاعبو ريال مدريد وتحديداً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة صافرات الاستهجان من أنصار النادي بسبب تراجع مستواهما في الآونة الأخيرة بيد أن النادي دافع عن الأول بنشره صورة له على موقعه مع تعليق "أفضل لاعب في العالم".

وطالب زيدان لاعبيه بالتركيز خلال مواجهة سلتا فيغو داعياً إلى عدم الانسياق في مسألة الثأر من مسابقة الكأس.

وقال زيدان: "مباراة الأحد مختلفة تماماً عن مواجهتي الكأس، إنها مباراة في بطولة طويلة ومباراة بثلاث نقاط نحن في أمس الحاجة إليها لمواصلة مشوارنا نحو التتويج باللقب".

وأضاف "مواجهتا الكأس أصبحتا من الماضي، يجب أن نستخلص منهما العبر والدروس حتى لا نقع في نفس الأخطاء مرة أخرى".

وبدوره، يجدد برشلونة المواجهة مع أتلتيك بلباو في أقل من شهر بعدما التقيا في ثمن نهائي مسابقة الكأس التي حسمها النادي الكتالوني بفوزه 3-1 إياباً على ملعب كامب نو في 11 كانون الثاني/يناير الماضي بعدما خسر 1-2 ذهاباً في الخامس من الشهر ذاته.

ويأمل برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات بعدما أفلت من الخسارة في المرحلة الأخيرة أمام ريال بيتيس (1-1) لتشديد الخناق على النادي الملكي أقله في 24 ساعة من خلال تقليص الفارق إلى نقطة واحدة.

بيد أن برشلونة سيصطدم بإصرار أتلتيك بلباو العائد إلى نغمة الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية بفوزه على سبورتينغ خيخون في المرحلة الماضية.

ولا تختلف حال إشبيلية الذي مني الأحد الماضي بخسارته الأولى بعد 5 انتصارات متتالية عندما سقط أمام إسبانيول برشلونة، وبالتالي يعول على عاملي الأرض والجمهور للفوز على فياريال ومواصلة مشواره في منافسة الريال وبرشلونة على اللقب.

وتفتتح المرحلة غداً الجمعة بلقاء ديبورتيفو لا كورونيا السادس عشر مع ريال بيتيس إشبيلية الثالث عشر، ويلعب السبت أيضاً ملقا الرابع عشر مع إسبانيول التاسع، وأتلتيكو مدريد الرابع مع ليغانيس السابع عشر، وفالنسيا الخامس عشر مع أيبار العاشر.

ويلعب الأحد أيضاً سبورتينغ خيخون الثامن عشر مع ألافيس الثاني عشر، وريال سوسييداد الخامس مع أوساسونا التاسع عشر قبل الأخير، على أن تختتم المرحلة الاثنين المقبل بلقاء غرناطة الأخير مع لاس بالماس الحادي عشر.