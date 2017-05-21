اتلتيكو مدريد يودع "فيسنتي كالديرون" بأفضل طريقة

وينتقل اتلتيكو الى ملعب "لا بينيتا" بعد قرار هدم "فيسنتي كالديرون" الذي احتضن مبارياته منذ 1966.

كان اتلتيكو الثالث ضامنا بطاقته المباشرة الى دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد وبرشلونة.

وسيكون على اتلتيكو بلباو أن يأمل باحراز برشلونة لقب مسابقة الكأس الإسبانية على حساب ديبورتيفو الافيس لكي ينال بطاقة المشاركة في الدور التمهيدي الثالث للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وتجمد رصيد النادي الباسكي عند 63 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة خلف جاره ريال سوسييداد السادس الذي تعادل مع مضيفه سلتا فيغو 2-2 وضمن بطاقة المشاركة في الدور التمهيدي الثالث للمسابقة القارية وفي حال تتويج برشلونة بلقب الكأس سيبدأ مشواره القاري من دور المجموعات على غرار فياريال.

في المباراة الاولى، سجل لاتلتيكو مدريد فرناندو توريس (8 و11) والارجنتيني انخل كوريا (89)، ولاتلتيك بلباو ايناكي وليامس (71).

وفي الثانية، سجل ياغو اسباس (54 من ركلة جزاء) والدنماركي اندرو هولساغر (90) لسلتا فيغو، وميكيل اويارزابال (82) وخوان ميغيل لوبيز (90+4) لريال سوسييداد.

وخسر فالنسيا امام ضيفه فياريال بهدف للبرتغالي لويس ناني (54) مقابل ثلاثة اهداف لروبرتو سولدادو (1) ومانو تريغيروس (58) والايطالي نيكولا سانسوني (88).