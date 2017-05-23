اتلتيكو بلباو يعلن رحيل مدربه ارنستو فالفيردي

وذكر النادي الباسكي في بيان "ان ارنستو فالفيردي لن يستمر في عمله مدرباً للفريق الاول لاتلتيكو في موسم 2017-2018".

واضاف ان المدرب فالفيردي سيتحدث امام الصحافة منتصف يوم الاربعاء في بلباو في حضور رئيس النادي خوسو اوروتيا.

ويتولى فالفيردي (53 عاماً) الاشراف على اتلتيكو بلباو منذ اربعة مواسم. وهو قاده الى لقبه الوحيد في كأس السوبر الاسبانية عام 2015 على حساب برشلونة. وسبق له ان دافع عن الوان النادي الكاتالوني لاعبا بين 1988 و1990.

وكانت وسائل الاعلام الاسبانية اكدت تولي فالفيردي مهمة تدريب برشلونة خلفا للويس انريكي، وتوقعت الاعلان عن ذلك رسميا الاثنين المقبل.

وكان انريكي اعلن في آذار/مارس عدم متابعته مهمته مع برشلونة، عازياً ذلك الى الضغط المعنوي المتواصل الذي يتعرض له. ويختتم مشواره مع الفريق الكاتالوني السبت بالمباراة النهائية لكأس ملك اسبانيا امام الافيس في مدريد.

واحرز انريكي مع برشلونة ثمانية القاب في ثلاثة مواسم، علما ان برشلونة تنازل عن لقبه بطلا للدوري الاسباني هذا الموسم لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد