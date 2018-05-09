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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

إيقاف سيرجي روبيرتو 4 مباريات بعد طرده في الكلاسيكو

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أعلن الاتحاد الاسباني إيقاف سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة المتوج بلقبي الدوري والكأس المحليين، أربع مباريات بعد طرده في مباراة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد، لتهجمه على مدافع الأخير البرازيلي مارسيلو.

Reuters

وشهدت المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب برشلونة كامب نو، وانتهت بالتعادل 2-2، طرد روبيرتو في الدقيقة 42+2، بعد قيامه بدفع مارسيلو.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الأربعاء أن ما قام به لاعب برشلونة يعد بمثابة "اعتداء" بحقه، وفرضت على روبيرتو الإيقاف أربع مباريات، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون التأديبي لهذا النوع من المخالفات، إذ كان يمكن أن تصل العقوبة إلى الإيقاف 12 مباراة.

وسيغيب روبيرتو عن فريقه حتى نهاية الموسم الحالي وتحديداً عن المباراة المؤجلة من المرحلة 34 ضد فياريال مساء الأربعاء، وليفانتي الأحد في المرحلة 37 وريال سوسييداد في 20 آيار/ مايو في المرحلة الأخيرة.

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