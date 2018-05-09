وشهدت المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب برشلونة كامب نو، وانتهت بالتعادل 2-2، طرد روبيرتو في الدقيقة 42+2، بعد قيامه بدفع مارسيلو.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الأربعاء أن ما قام به لاعب برشلونة يعد بمثابة "اعتداء" بحقه، وفرضت على روبيرتو الإيقاف أربع مباريات، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون التأديبي لهذا النوع من المخالفات، إذ كان يمكن أن تصل العقوبة إلى الإيقاف 12 مباراة.

وسيغيب روبيرتو عن فريقه حتى نهاية الموسم الحالي وتحديداً عن المباراة المؤجلة من المرحلة 34 ضد فياريال مساء الأربعاء، وليفانتي الأحد في المرحلة 37 وريال سوسييداد في 20 آيار/ مايو في المرحلة الأخيرة.