إيسكو وناتشو يعودان إلى تدريبات ريال مدريد

وأظهرت صور نشرها النادي الاسباني مشاركة اللاعبين في الحصة التدريبية التي أقيمت الأحد، غداة فوزه على ليغانس 2-1 السبت في المرحلة 35 من الدوري المحلي، والتي أراح خلالها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العديد من اللاعبين الاساسيين استعداداً لمباراة الاياب، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان إيسكو قد تعرض لإصابة خلال مباراة الذهاب الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، والتي فاز بها النادي الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين بنتيجة 2-1. وأكد زيدان الجمعة أن اللاعب لن يكون جاهزاً لخوض غمار مباراة الإياب في مدريد الثلاثاء.

أما ناتشو، فيغيب عن صفوف الفريق منذ تعرضه لإصابة في الفخذ مطلع نيسان/أبريل الحالي.

وشدد زيدان في تصريحات سابقة على أنه لن يخاطر بإشراك أي لاعب ما لم يكن جاهزاً بنسبة مئة بالمئة، وأن مشاركة ناتشو في مباراة الإياب ضد بايرن ستكون "معقدة". إلا أن عودة اللاعب قد تشكل دفعا للفريق في أعقاب الاصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن داني كارفاخال في الذهاب.

