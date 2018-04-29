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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

إيسكو وناتشو يعودان إلى تدريبات ريال مدريد

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عاد إيسكو وناتشو إلى تدريبات ناديهما ريال مدريد الأحد بشكل أبكر من المتوقع، وفي خطوة تعزز صفوف النادي الملكي قبل يومين من موعد مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Reuters

 

وأظهرت صور نشرها النادي الاسباني مشاركة اللاعبين في الحصة التدريبية التي أقيمت الأحد، غداة فوزه على ليغانس 2-1 السبت في المرحلة 35 من الدوري المحلي، والتي أراح خلالها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العديد من اللاعبين الاساسيين استعداداً لمباراة الاياب، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان إيسكو قد تعرض لإصابة خلال مباراة الذهاب الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، والتي فاز بها النادي الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين بنتيجة 2-1. وأكد زيدان الجمعة أن اللاعب لن يكون جاهزاً لخوض غمار مباراة الإياب في مدريد الثلاثاء.

أما ناتشو، فيغيب عن صفوف الفريق منذ تعرضه لإصابة في الفخذ مطلع نيسان/أبريل الحالي.

وشدد زيدان في تصريحات سابقة على أنه لن يخاطر بإشراك أي لاعب ما لم يكن جاهزاً بنسبة مئة بالمئة، وأن مشاركة ناتشو في مباراة الإياب ضد بايرن ستكون "معقدة". إلا أن عودة اللاعب قد تشكل دفعا للفريق في أعقاب الاصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن داني كارفاخال في الذهاب.
 

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