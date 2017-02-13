إيبار يكتسح غرناطة برباعية نظيفة

وسجل الأهداف أدريان غونزاليس (11 من ركلة جزاء) وسيرغي إينريش (39) وإيفان راميس (54) وبدرو ليون سانشيز (62).

ورفع إيبار رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، وشدد بالتالي الضغط على فياريال السادس إذ بات يبتعد عنه بفارق نقطة فقط.

ويخوض صاحب المركز السادس في الدوري الإسباني الملحق المؤهل الى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتجمد رصيد غرناطة المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية في المقابل عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.