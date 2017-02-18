إنييستا على مشارف مباراته رقم 400 في الليغا

يخوض كابتن برشلونة أندريس إنييستا مباراته رقم 400 في الدوري الإسباني حين يستضيف فريقه حامل لقب الدوري الإسباني منافسه ليغانيس في المرحلة 23 من المسابقة المحلية، وذلك إذا ما أشركه المدرب لويس إنريكي في المباراة التي تجري الأحد.

الرسام المولود عام 1984 سجل 34 هدفاً في الليغا، وفاز بالبطولة 8 مرات بإشراف مدربين مختلفين، ويخوض موسمه الـ15.