إنييستا على مشارف مباراته رقم 400 في الليغا
في 21 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2002 ظهر لأول مرة في الليغا لاعب برشلونة الشاب حينها إنييستا، قبل أن يراكم المواسم والألقاب ويصبح قائداً لفريقه ويلقب بالرسام، وهو على مشارف مباراته رقم 400 في الليغا.
يخوض كابتن برشلونة أندريس إنييستا مباراته رقم 400 في الدوري الإسباني حين يستضيف فريقه حامل لقب الدوري الإسباني منافسه ليغانيس في المرحلة 23 من المسابقة المحلية، وذلك إذا ما أشركه المدرب لويس إنريكي في المباراة التي تجري الأحد.
الرسام المولود عام 1984 سجل 34 هدفاً في الليغا، وفاز بالبطولة 8 مرات بإشراف مدربين مختلفين، ويخوض موسمه الـ15.