إنريكي: "برشلونة قدّم أفضل عرض له"

وقال لويس إنريكي إن برشلونة قدم أفضل عرض له بالموسم حتى الآن من حيث تحركات اللاعبين على الملعب بدون كرة.

وأضاف إنريكي "أنا سعيد للغاية بالأداء. لقد ضغطنا على المنافس بشكل جيد طوال المباراة وأندهش لأننا لم نحسم المباراة تماماً من شوطها الأول.. نجحنا في استعادة الاستحواذ على الكرة في العديد من المرات، أمام منافس لا يسمح بذلك في المعتاد".

وتابع "منذ بداية عام 2017 وأنا لا أرى سوى عروض جيدة للغاية من لاعبينا".