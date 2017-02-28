إنريكي: الطبيعي أن تعتمد نتائج برشلونة على ميسي

وأتت تصريحات المدرب الذي يحتل فريقه المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد، بعد فوزين متتالين بفضل الأرجنتيني الفذ.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي عشية استضافة سبورتينغ خيخون ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن نتائجنا لا تتوقف على أفضل لاعب في العالم. آمل أن نتمكن من الاعتماد عليه لسنوات عديدة".

وأمضى ميسي البالغ من العمر 29 عاماً، مسيرته الكروية كاملة في نادي برشلونة، وقال النادي إنه دخل في مفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2018.

وبعد هزيمته المذلة هذا الشهر في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (0-4)، أنقذ ميسي برشلونة مرتين في الأيام الأخيرة، الأولى أمام ليغانيس (2-1) ثم أمام أتلتيكو مدريد (2-1 أيضاً).

وفي المباراتين، سجل ميسي هدف الحسم في الدقائق الأخيرة وابتعد في صدارة لائحة الهدافين (20 هدفاً).

وعلى رغم الأهمية المتزايدة للانطلاقات العبقرية للأرجنتيني في أسلوب لعب النادي الكاتالوني، رفض إنريكي فكرة أن المهاجم أصبح مثل لاعب وسط رابع في خطته التكتيكية 4-3-3.

وقال "أنا لا أعتبر ميسي لاعب خط وسط أكثر من كونه مهاجماً، حتى لو أنه يعود إلى وسط الملعب للمشاركة في الهجمات وتحقيق التوازن في وسط الملعب. وفي النهاية، يجب التركيز على أدائه، وليس على معرفة ما إذا كان لاعب وسط مهاجم أو مهاجم".

ويعول برشلونة (54 نقطة) على ميسي لتأكيد استعادة توازنه عندما يستضيف سبورتينغ خيخون وكذلك بهدف الضغط على ريال مدريد المتصدر (55 نقطة ومباراة مؤجلة) والذي يستضيف بعده بساعتين لاس بالماس.