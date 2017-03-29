إقفال جزئي لملعب إشبيلية بسبب إهانات جماهيره

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني الأسبوع الماضي أيضاً إغلاق ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" جزئياً بسبب الاهانات التي رددتها جماهيره في إياب دور الـ16 من مسابقة الكأس ضد ريال مدريد في 12 كانون الثاني/يناير.

وقال النادي الاندلسي في بيان انه سيستأنف العقوبة، كما فعل بالنسبة للعقوبة السابقة.

وكان قلب دفاع ريال مدريد الدولي ولاعب إشبيلية السابق سيرخيو راموس هدفاً لأكثرية الاهانات من قبل جماهير إشبيلية المتعصبة.

