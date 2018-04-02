إصابة ناتشو تبعده عن ريال مدريد من أسبوعين الى أربعة أسابيع

وجاء في بيان لريال "تم تشخيص اصابة في العضلة الوترية لفخذه الايمن".

وفي حين لم يحدد النادي الملكي الذي يحل ضيفا الثلاثاء على يوفنتوس الايطالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، فترة غياب لاعبه، قدرتها الصحافة المحلية بما بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

واشارت صحيفة "ماركا" عبر موقعها الالكتروني الى ان ناتشو (28 عاما) سيغيب لأسبوعين، بينما تحدثت صحيفة "آس" عن ثلاثة الى أربعة اسابيع.

وخرج ناتشو الذي يجيد اللعب في كل مراكز الدفاع، مصابا في الدقيقة 29 من مباراة لاس بالماس السبت ضمن المرحلة 30 من الدوري الاسباني، وأجهش بالبكاء لدى جلوسه على مقاعد الاحتياط.

وبحسب التقارير الصحافية الاسبانية، هذه هي الاصابة الأولى التي يتعرض لها ناتشو المعروف باتباع نظاما صحيا وبدنيا صارما بسبب معاناته من داء السكري واضطراره للمعالجة بحقن الانسولين بشكل يومي.

وعلى رغم الاصابة، سيرافق ناتشو زملاءه الى مدينة تورينو الايطالية لمواجهة يوفنتوس، بعدما فضل المدرب الفرنسي لريال زين الدين زيدان سفر كل أفراد الفريق.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب المسابقة القارية الموسم الماضي بفوزه في النهائي على يوفنتوس 4-1، ليحرز بذلك اللقب للمرة الثانية تواليا والثانية عشرة في تاريخه (رقم قياسي).