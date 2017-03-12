إصابة لاعب أتلتيكو مدريد سافيتش بكسر في أنفه

وذكر أتلتيكو، في بيان "أن جبيرة وضعت لسافيتش في مكان الاصابة، وهو يستطيع المشاركة في التدريب والمنافسة باستخدام قناع وقاية".

وأصيب سافيتش (26 عاماً) قبيل نهاية المباراة وخرج لبعض الوقت جراء تعرضه لنزيف شديد. وأشار البيان إلى أن المدافع سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة مع باير ليفركوزن الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الذهاب 4-2 في مدريد).