الدوري الإسباني
AFP

إصابة لاعب أتلتيكو مدريد سافيتش بكسر في أنفه

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أعلن أتلتيكو مدريد الأحد أن لاعبه المونتينيغري ستيفان سافيتش أُصيب بكسر في أنفه في مباراة الأمس ضد غرناطة (1-صفر) في الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيرتدي قناع واقي في المباريات المقبلة.

وذكر أتلتيكو، في بيان "أن جبيرة وضعت لسافيتش في مكان الاصابة، وهو يستطيع المشاركة في التدريب والمنافسة باستخدام قناع وقاية".

وأصيب سافيتش (26 عاماً) قبيل نهاية المباراة وخرج لبعض الوقت جراء تعرضه لنزيف شديد. وأشار البيان إلى أن المدافع سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة مع باير ليفركوزن الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الذهاب 4-2 في مدريد).
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