إصابة حارس فياريال تمنعه من اللعب حتى نهاية الموسم

وتعرض الحارس الإسباني للإصابة في ركبته اليسرى عندما قام بحركة مفاجئة للتصدي لتصويبة اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، في مباراة جمعت بين النادي الملكي ومضيفه فياريال أمس في الدوري الإسباني.

وخاض أسينخو حتى هذه اللحظة جميع مباريات فريقه في الدوري الإسباني، ولم تتلق شباكه سوى 15 هدفاً فقط.

ومن المقرر أن يغيب أسينخو، الذي وصل إلى لياقة فنية عالية في الآونة الأخيرة، ستة أشهر عن الملاعب، مما يعني غيابه عن مباريات فريقه المتبقية حتى نهاية الموسم الجاري.