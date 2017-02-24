إصابة جديدة لفاران تهدّده بالغياب عن ريال مدريد

وقال ريال مدريد إنّ الفحوص التي خضع لها المدافع الفرنسي الدولي اليوم الجمعة كشفت عن "إصابة من الدرجة الثانية" في عضلات الفخذ الأيسر.

وتعرّض فاران للإصابة خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 2-1 أمام فالنسيا الأربعاء الماضي وهي الهزيمة الثانية للفريق الملكي في الدوري هذا الموسم.

وقال ريال مدريد إنه "سيستمر في تقييم تعافي" فاران لكنه يتوقع أن يبتعد عن الملاعب مدة ثلاثة أسابيع تقريباً.

وشارك فاران أساسياً في 18 مباراة في الدوري وفي 7 مباريات في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي.

وينفرد النادي الملكي بصدارة الدوري الإسباني متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وله مباراة مؤجلة، كما فاز على نابولي ذهاباً 3-1 في دوري الأبطال.