إصابات بالجملة في اتلتيكو مدريد

ويعاني المهاجم جاميرو وكذلك الحارس مويا من مشكلات في الفخذ بينما يعاني جايتان من التهاب في قدمه، ليتراجع عدد اللاعبين المتاحين في قائمة الفريق الأول لدى المدير الفني دييجو سيميوني إلى 16 لاعبا فقط، حسب ما أشار إليه موقع "فوتبول-أسبانيا".

وذكر أتلتيكو مدريد في بيان "خضع مويا لأشعة الرنين المغناطيسي يوم الخميس بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مران الأربعاء.. وأوضحت النتائج أن الحارس يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر. وسيخضع للعلاج الطبيعي وبرنامج تأهيلي."

وأضاف النادي "أما لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكو جايتان، فيعاني من التهاب في مفصل إصبع في القدم اليسرى. وسيخضع أيضا للعلاج الطبيعي وبرنامج تأهيلي ، مثل مويا."

وتابع أتلتيكو في بيانه "عانى (الفرنسي) كيفن جاميرو من ألام عقب المشاركة في مباراة المنتخبين الفرنسي والإسباني بباريس. وخضع المهاجم لأشعة الرنين المغناطيسي والتي أكدت معاناته من التهاب في الفخذ الأيسر."