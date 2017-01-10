إشبيلية يضم يوفيتيتش من إنتر قبل مواجهة ريال مدريد

وجاء في بيان للنادي أنّ "إشبيلية وإنتر ميلان توصلا إلى اتفاق على إعارة ستيفان يوفيتيتش"، وأنّه "عند نهاية الموسم، سيكون لإشبيلية خيار شراء اللاعب".

وأفادت تقارير صحافية إسبانية أنّ المبلغ الذي يجعل هذا الانتقال نهائياً، يقدر بزهاء 14 مليون يورو.

وكان يوفيتيتش (27 عاماً) من المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية عندما انضم إلى مانشستر سيتي الإنكليزي عام 2013 قادماً من فيورنتينا الإيطالي، إلا أنّه لم يحجز لنفسه مكاناً أساسياً مع النادي الإنكليزي، أو بعد انتقاله إلى إنتر ميلان قبل 18 شهراً.

وكان مدرب إنتر ستيفانو بيولي ألمح الشهر الماضي إلى احتمال التخلي عن يوفيتيتش، إضافة للبرازيلي غابرييل باربوزا.

ويقدم إشبيلية مستوى جيداً هذا الموسم، وهو ثاني ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن المتصدر ريال مدريد، ويلتقي الفريقان مرتين هذا الأسبوع، الأولى الخميس في إياب ثمن النهائي من كأس إسبانيا (فاز النادي الملكي في الذهاب 3-صفر)، والثانية الأحد في الدوري.

كما يخوض إشبيلية الشهر المقبل، مباراة ضد ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال يوفيتيتش عن إعارته إلى إشبيلية: "وافقت على القدوم لأنه ناد كبير، يلعب في دوري أبطال أوروبا، لديهم مدرب رائع (الأرجنتيني خورخي سامباولي)، ويقاتلون في قمة الليغا".