إشبيلية يشعل الصراع على المركز الثالث مع أتلتيكو مدريد

ورفع إشبيلية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع أتلتيكو الذي يتفوّق بفارق الأهداف والذي خسر على أرضه أمام فياريال صفر-1 الثلاثاء.

على ملعب "سانشيس بيثخوان"، سجّل لإشبيلية الأرجنتيني خواكين وريا (49) والفرنسي وسام بن يدر (79)، وللخاسر الذي طرد له التشيلي بابلو هرنانديز مطلع الشوط الثاني (56)، إياغو أسباس (53 من ركلة جزاء).

وفي مباراة ثانية، تعادل ألافيس مع ضيفه أيبار من دون أهداف.