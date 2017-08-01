إشبيلية يستعيد لاعبه القديم خيسوس نافاس

ولعب نافاس، الذي يشغل مركز لاعب خط الوسط، في نادي مانشستر سيتي الإنكليزي خلال السنوات الأربع الأخيرة، قبل أن يقرر العودة لنادي إشبيلية، الذي بدأ مسيرته معه في الـ 15 من العمر.

ومن المقرر أن يتم تقديم نافاس لوسائل الإعلام والجمهور مساء غد الأربعاء في ملعب النادي الأندلسي، سانشيز بيزخوان.

وخاض نافاس أولى مبارياته مع الفريق الأوّل لإشبيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ووصل عدد مبارياته إلى 393 مباراة رسمية، سجّل خلالها 34 هدفاً طوال 10 مواسم.

وطوال تلك الفترة، حصد إشبيلية لقبين في بطولة الدوري الأوروبي، ولقب وحيد في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس ملك إسبانيا ولقب في كأس السوبر الإسباني.

وتوّج نافاس (32 عاماً) مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وكأس أمم أوروبا عام 2012 في بولندا وأوكرانيا عندما كان لا يزال لاعباً في صفوف إشبيلية.

ولعب نافاس 35 مباراة دولية في الفترة ما بين عامي 2009 و2014 وسجّل ثلاثة أهداف وتجرع أربعة هزائم فقط.

ورحل اللاعب الإسباني المخضرم عن إشبيلية في صيف 2013 لمانشستر سيتي. وشارك نافاس في 183 مباراة مع مانشستر سيتي، منها 123 مباراة في الدوري الإنكليزي و31 مباراة بدوري أبطال أوروبا و15 مباراة في الدوري الأوروبي و13 مباراة بكأس الاتحاد الإنكليزي ومباراة واحدة في بطولة الدرع الخيرية. وبلغ عدد الأهداف التي سجّلها نافاس في كل هذه المباريات ثمانية أهداف، فيما صنع 39 هدفاً أخرين.

وأضاف نافاس خلال مشواره مع مانشستر سيتي إلى خزائن بطولاته لقباً واحداً من الدوري الإنكليزي.

ويهدف نافاس، المعروف بانضباطه الشديد وقوته البدنية الكبيرة، بعد عودته إلى ناديه القديم، إلى أن يكون اللاعب صاحب أكبر عدد من المباريات الرسمية في تاريخ إشبيلية.