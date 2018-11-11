إشبيلية وألافيس يواصلان الضغط على برشلونة

في المباراة الأولى، قلب إشبيلية تخلفه بهدف لبورخا إيغليسياس (38) إلى فوز غال بهدفين للأرجنتيني غابريال ميركادو (70) والفرنسي وسام بن يدر (89).

واستعاد إشبيلية المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد الفائز على أتلتيك بلباو 3-2 السبت، وبفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، فيما بقي إسبانيول خامساً بعدما تجمّد رصيده عند 21 نقطة.

وفي الثانية، تفوّق ألافيس بهدفين لخوني (41) وروبن سوبرينو (68)، بينما سجّل موي غوميز (35) الهدف الوحيد لهويسكا متذيل الترتيب.

وحقّق ألافيس فوزه الرابع في آخر خمس مراحل، وعوض سقوطه في المرحلة الحادية عشرة أمام مضيفه إيبار 1-2.

وبهذا الفوز، وهو السابع له في مقابل تعادلين وثلاث هزائم، رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث وإشبيلية الثاني.

وتعادل رايو فايكانو مع فياريال بهدفين لراوول دي توماس (45+1) وألفارو غارسيا (66) مقابل هدفين للنيجيري صامويل تشاكويزي (33) والإيطالي نيكولا سانسوني (80).