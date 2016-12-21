إشادة بميسي تضع مدرب إسبانيول في مأزق

تقدّم كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني لنادي إسبانيول الإسباني، باعتذار لجماهير ناديه، بعد إشادته الأحد الماضي باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، الذي يعتبره جماهير إسبانيول غريماً تقليدياً.

وقال فلوريس، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء: "أتقدم بألف اعتذار، لم أكن أقصد أبداً إيذاء مشاعر جماهير إسبانيول، أشعر بالإحباط".

وكان ميسي أحد أبرز اللاعبين في المباراة، التي انتهت بفوز برشلونة 4-1 على إسبانيول في ديربي مقاطعة كتالونيا الإسبانية، حيث سجّل هدفاً وقدّم عرضاً مهارياً مميزاً في مختلف أوقات اللقاء.

وقال المدرب الإسباني، بعد المباراة: "إنه قادر على تغيير أي مباراة، إنه اللاعب الوحيد في العالم القادر على تسجيل هاتريك (ثلاثة أهداف) في كل مباراة إن أراد".

وتابع فلوريس قائلاً: "لقد هنأته على تواضعه، إنه رائع"، كما اعترف بأنّ نجله هو أحد مشجعي برشلونة ومعجب بميسي على نحو خاص.

وأثارت كلمات المدرب الإسباني انتقادات جماهير إسبانيول واتهموه بجرح مشاعرهم.

واستطرد فلوريس قائلاً: "بالطبع لا أعرف كل تاريخ النادي، الذي يمتد إلى 116 عاما، بدأت مهمتي منذ ثلاثة أشهر، ولكن أرغب في أن تشعر الجماهير بالسعادة وأن تستمتع، أشعر بالأسف، أحاول أن أتعامل بأفضل طريقة ممكنة مع المنافسين".

واختتم فلوريس، قائلاً: "أحمل أقصى درجات الاحترام لجماهير إسبانيول، الجماهير كانت تتعامل معي بشكل جيّد، التواصل بيننا كان رائعاً".